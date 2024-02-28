وزير العمل يُسلم الدفعة الأولى من الرخص الدائمة لمراكز التدريب المهني

كتب- محمد أبو بكر:

سلم حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأربعاء، في ديوان عام "الوزارة"، مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة في عدد من المحافظات، تقدمت بطلبات للعمل مع "الوزارة" في إطار مشروع "مهني 2030"، الذي أعلن عنه "الوزير" منتصف الشهر الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتطوير منظومة التدريب المهني واستهداف العمل مع أكثر من 670 مركز خاص؛ لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام على المِهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي.

وفقًا للبيان الصحفي، اليوم الأربعاء، يأتي تسليم هذه الرُخص الدائمة في إطار السعي الحثيث؛ لتنفيذ استراتيجية وزارة العمل، من خلال إصدار الرخص المؤقتة والدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات، وتم اختيار هذه المجموعة الأولى؛ لأنهم من أفضل نماذج القطاع الخاص، وهم مالكو ومدراء مراكز التدريب المهني الخاصة، وذلك وفقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة؛ ويهدف هذا التعاون إلى تخريج مُدربين ومتدربين حاصلين على شهادات تدريب ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والعالمي.

وأضافت "العمل"، أنه يتم حاليًا إجراء فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة، حيث وصل عددها إلى 819 مركزًا حتى الآن؛ للحصول على الرخصة النهائية؛ لضمان تنفيذ وتحقيق الهدف من مشروع مهني 2030، وهو تأهيل مليون فني تقني لسوق العمل الخارجي.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى حوار بين وزير العمل وأصحاب المراكز الخاصة؛ لتحديد أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الترخيص والعمل؛ مما يؤكد على أهمية ودور هذه المراكز في تحقيق الأهداف التنموية والتدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص.