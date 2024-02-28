رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: السيسي جابر للخواطر وحريص على التقارب مع ذوي الهمم

كتبت -داليا الظنينى:

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتعامل بإنسانية كبيرة، مع أبطال قادرون باختلاف، قائلة: "الرئيس السيسي جابر للخواطر، وحريص على التقارب مع ذوي الهمم، وجبر خواطرهم".

وأضافت "مبدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه تم تأجيل حفلة قادرون باختلاف من شهر نوفمبر إلى شهر فبراير، بسبب الحرب على قطاع غزة، لافتة إلى أن هناك ارتباطا كبيرا بينها وبين أبطال قادرون باختلاف.

وأشارت إلى أن احتفال قادرون باختلاف اليوم أثبت للعالم أن الرحمة والمسئولية المجتمعية هي جزء أصيل من معدن الشعب المصري، موجهة الشكر إلى الرئيس السيسي، على جبره للخواطر.

وأكدت، أن الرئيس السيسي، داعم قوي لذوي الإعاقة، منوهة بأن التمويل الإضافي الذي وجه به الرئيس اليوم لصندوق قادرون باختلاف بقيمة 10 مليارت جنيه يعكس مدى اهتمام الرئيس والدولة بهذه الفئات، وتقديم لهم الدعم في كافة الخدمات والوظائف، وزيادة المساعدات والمستفيدين من هذا التمويل.

وشددتـ على أن أبطال قادرون باختلاف يحتاجون إلى الرحمة وجبر الخواطر، لافتة إلى أنه لابد من التعلم كثيرا من كلمات الرئيس السيسي اليوم عن أبطال قادرون باختلاف.

ونوهت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بأنه سيتم عقد احتفالية كبرى قريبا للاحتفال بنجاح النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، مشددة على أن هناك دعما كبيرا لأبطال قادرون باختلاف وذوي الهمم.