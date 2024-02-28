تأمين طبي واجتماعي وحوافز.. وظائف جديدة بمحافظة الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن فرص عمل متاحة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، حيث تقدم هذه الفرص تأمين طبي واجتماعي مع عدد من المزايا الأخرى.

وفقًا للبيان الصادر يوم الأربعاء، أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن إقامة ملتقى توظيفي في مقره بحضور مسؤول الموارد البشرية من أحد المطاعم.

وأوضح، أن الملتقى يقام يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وفقًا للمعلومات المقدمة من الجهاز، فإن هناك فرص عمل متاحة بمنصب "عضو فريق" في فرع الهرم، وذلك وفق الشروط التالية:

- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل على الأقل متوسط.

- العمر المطلوب للتقديم يجب ألا يتجاوز 35 عامًا.

- فترة العمل 9 ساعات.

- يجب أن يكون لدى المتقدم موقفًا نهائيًا من التجنيد.

- يُفضل أن يكون المتقدم من الذكور.

- لا يُقبل الطلاب في هذه الوظيفة.

فيما جاءت مميزات الوظائف المُتاحة، كالآتي:

- تأمين طبي واجتماعي.

- راتب أساسي بالإضافة إلى راتب إضافي.

- حوافز.





ونوه جهاز رعاية الشباب بالجيزة، أنه في حال وجود استفسارات يمكن التواصل على الأرقام التالية "35711198 – 35720825"، أو زيارة عنوان مقر الجهاز بـ"300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني".