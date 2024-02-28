محافظة القاهرة تطلق اسم "عادل إمام" على أحد كباري "صلاح سالم"

كتب - مصراوي:

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إطلاق أسماء شهداء ومشاهير على مدارس وشوارع ومحاور وكباري، بنطاق المحافظة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرار محافظ القاهرة بإطلاق اسم الفنان عادل إمام على كوبري بطريق صلاح سالم، ومحور المستشار عبد المجيد محمود بالمقطم، وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي على كوبري العاشر.

وجاء في المادة الأولى لـ قرار محافظة القاهرة، إطلاق أسماء الشهداء الرائد محمد أنور جمعة على مدرسة الهلال الأحمر التجريبية بالبساتين، واسم الشهيد شريف حجاج على مدرسة السلحدار بمصر الجديدة، وصالحة اليازجي على مدرسة النهضة التجريبية بحلوان.

وإطلاق اسم الشهيد الرائد ماجد أحمد عبد الرازق على الطريق الذي يربط محور الأوتوستراد بحور حسب الله الكفراوي، واسم الشهيد المقدم أحمد كمال شعلان في شارع الرشاد بالمطرية، واسم الشهيد مساعد الشرطة محمد علي صابر على شارع سليمان عبد الجواد بعزبة الوسيمي بحدائق القبة، والدكتور يس عبد الغفار على شارع عمارات هيئة التصنيع بمدينة نصر، والمهندس حسن رشدان على الشارع المستجد المخترق لأرض حديقة المشتل امتداد شارع رشدان بمصر الجديدة.

إطلاق الأسماء التالية على الكباري والمحاور المبينة: مسمى كوبري العميد إبراهيم الرفاعي على كوبرى العاشر سابقا امتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل بالمعادي بحي مصر القديمة.

وإطلاق مسمى كوبري الفريق محمد سعيد الماحي على كوبرى بالمسار الجديد لطريق صلاح سالم أعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الأبطال بحي مصر القديمة ومسمى محور المستشار عبد المجيد محمود على محور جدید شمال شارع 9 بحي المقطم ومسمى كوبري الفنان عادل إمام على كوبري تقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات بحي الوايلي.