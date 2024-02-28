محافظ القاهرة يشيد بإقبال أصحاب المحال للاستفادة من التيسيرات المقدمة بمنظومة المحال العامة

القاهرة- أ ش أ:

أشاد خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا للقانون ١٥٤ وإقبالهم على التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة به، مشيرًا إلى أن فرق العمل الميدانية المصحوبة بسيارة مركز تكنولوجي متنقل، وكذلك المراكز الثابتة بالأحياء تلقى إقبالًا كبيرًا من أصحاب المحال.

وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء لتسهيل إجراءات التقديم كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، منوها بأنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أي مقابل مادي مما يجنب صاحب المحل التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص .

وأشار إلى أن فرق العمل التي تجوب أحياء القاهرة تستهدف مساعدة أصحاب المحال وتيسير الإجراءات لهم، كما تقوم بتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة ١٥٤ والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على موافقات قبل الترخيص توفيرًا للجهد والمال.

وشدد عبد العال على مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت، مؤكدا حرص المحافظة على استمرار كافة المحال في ممارسة أنشطتها والدخول بالمنظومة القانونية التي أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.

يذكر أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.