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BBC

أول تعليق من مخرج مباراة "الأهلي والمحلة" على صورة أكرم توفيق

04:06 م الأربعاء 28 فبراير 2024

أكرم توفيق

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كتب- محمد فتحي:

علق محمد نصر المخرج بالتليفزيون المصري على صورة التقطها خلال مباراة الأهلي وبلدية المحلة والتي انتهت بفوز الأهلي 5 مقابل هدف لبلدية المحلة.

وقال "نصر" في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "يعنى أنا جبت اللقطة على دكة الأهلى عادي لكن اللي جنني مش إن اللقطة إللي طلع فيها 2 أكرم توفيق ودي عفاريتي، بجد وشعار قناة "أون" موجود مرة واحدة مش مرتين علشان تكون متركبة، اللي مجنني أكتر هي فين رجل السولية الشمال، ولا هو ومروان داخلين برجل مشتركة.

يذكر أن النادي الأهلي اكتسح نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، مساء أمس الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات لقاء مؤجل من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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أكرم توفيق مباراة الأهلي وبلدية المحلة النادي الأهلي

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