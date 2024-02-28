وزير التعليم: استراتيجية الوزارة تؤكد إعداد الطلاب وتسليحهم للمستقبل

كتب- محمد فتحي:

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بـ يوسف بن عبد الله البنيان وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، على هامش أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية".

وينعقد المؤتمر في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت رعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، موجهًا الشكر إلى الوزير يوسف البنيان على الدعوة الكريمة.

أوضح وزير التعليم، أنه في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية، والذكاء الاصطناعى، ستختفي وظائف وتظهر وظائف جديدة، وعليه يجب أن تكون هناك نواتج تعلم مختلفة والتركيز على عملية التعلم ومهارات المستقبل، مشيرًا إلى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في تعزيز جاهزية القدرات البشرية لمواكبة المتغيرات التقنية والاقتصادية المتسارعة في العالم.

وأكد أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم المصرية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩، تؤكد على إعداد الطلاب، وتسليحهم للمستقبل بدراسة علوم المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال واللغات والمفاهيم الكبرى للمواد الدراسية، وتمكينهم لإنتاج المعرفة، والتفكير النقدي، ومواجهة المشكلات وحلها بطرق ابتكارية، والقدرة على الإبداع، و التسلح بالمهارات الشخصية وحل المشكلات وريادة الأعمال واللغات، وكل مهارات التعلم مدى الحياة والمهارات الشخصية اللازمة للنجاح في المستقبل.

وناقش اللقاء تعزيز علاقات التعاون القائمة بين مصر والمملكة في مجال التعليم، وسبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاع التعليم بالبلدين، كما تم بحث دعم آليات التنسيق والتكامل في جوانب التعليم والتدريب بين البلدين الشقيقين، بما يواكب المتغيرات التقنية والمهنية الحديثة.

وأكد الجانبان على أهمية مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" في إتاحة الفرصة لانطلاق إمكانات القدرات البشرية، وتحفيز التعاون الدولي في هذا المجال، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات للإسهام في تنمية وتطوير الإبداع البشري، وتقديم الحلول المبتكرة في المجالات التعليمية، والتي تتناسب مع مهارات القرن ٢١.

كان الدكتور رضا حجازى قد شارك، صباح اليوم، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل".

كما التقى الدكتور رضا حجازي على هامش الجلسة الافتتاحية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم.

وقد تضمنت فعاليات الافتتاح الكلمة الرئيسية حول القدرة البشرية والجاهزية للمستقبل، ومن حيث مهارات الحوار الحياتية تم مناقشة آفاق المستقبل في حوار التعليم والتدريب، والاستثمار، ومستقبل العمل والرفاهية، وإطلاق العنان للقدرات البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات البشرية في المجال الصناعي، وبناء القدرة على الصمود – وما الذي يتطلبه الأمر فى تركيز الذكاء الاصطناعي ذو الوجه الإنساني، والتركيز على الوظائف والمهارات والقدرات البشرية .

كما جرت نقاشات مستفيضة تداولها المشاركون في أولى الجلسات الحوارية التي أقيمت ضمن المؤتمر حول الاستثمار في رأس المال البشري لخلق عالم أكثر استعداداً للمستقبل وتعزيز التعليم والمهارات والفرص الاقتصادية لتسريع الإمكانات وتعزيز القدرة البشرية لضمان الازدهار. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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