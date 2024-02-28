السكة الحديد: إيقاف خط قطار أبو قير بين محطتي سيدي جابر والمنتزه بداية من الجمعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي (سيدي جابر - المنتزه) بخط (الإسكندرية - أبو قير) اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 1/3/2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثالثة من المشروع.

يذكر أنه سبق إيقاف تشغيل القطارات في المسافة بين محطة الإسكندرية ومحطة سيدي جابر كمرحلة أولى وبين محطة أبو قير ومحطة المنتزه كمرحلة ثانية ومع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع يكون قد تم إيقاف الخط بشكل كامل للبدء في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر).

جدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي قد قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو حيث يتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.