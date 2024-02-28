بعد وصول أموال "رأس الحكمة".. السيسي لمحافظ البنك المركزي: "أول مرة أشوفك بتضحك"

كتب- محمد فتحي:

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال احتفالية قادرون باختلاف، بحضور عدد من أبطال ذوي الهمم وبعض الوزراء والمسؤولين.

وقال الرئيس السيسي: "وأنا هنا احنا خلصنا موضوع قانون الصندوق- يقصد صندوق قادرون باختلاف- يا دكتور مصطفى مش كده، انت جت لك بقى الفلوس، مش كده يا دكتور، واتحولت خلاص".

وتابع الرئيس: "فين محافظ البنك المركزي، أول مرة أشوفك بتضحك، الدكتور معيط مش موجود، طب الحمدلله، طب احنا يا دكتور مصطفى لازم ناخد هبرة، نحطها في الصندوق، على الهواء كده، عارف إن التزاماتك كتير، هي الدكتورة نيفين قاعدة".

من جانبه، رد الدكتور مصطفى مدبولي: "اللي حضرتك تؤمر به، حضرتك تؤمر بمليار؟"، ليرد "السيسي": "مليار إيه يا دكتور، انت خدت مئات المليارات، مش انت ماسك الصندوق ده، أقول أنا، 10 مليار جنيه".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وتحرص الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم سعيا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الاعاقة علي حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.