بعد هبوط سعر العلف 5 آلاف جنيه.. هل تنخفض أسعار اللحوم ؟

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام، نقيب الزراعيين، عن أسعار اللحوم المتوقعة خلال الأيام المقبلة؛ خصوصًا بعد أن تراجعت أسعار الأعلاف بمختلف الأسواق، اليوم، نتيجة انهيار سوق العملة الموازي بعد إبرام الحكومة صفقة مشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات الشقيقة.

وقال أبو صدام، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن أسعار المواشي سجلت 5000 جنيه انخفاضًا في سعر الرأس الواحد بعد إعلان الحكومة مشروعَ رأس الحكمة ودخول ٣٥ مليار دولار إلى البنك المركزي .

وتابع نقيب الزراعيين: بانخفاض أسعار الأعلاف اليوم بمختلف الأسواق؛ نتوقع هبوطًا شديدًا في أسعار المواشي وتراجعًا تدريجيًّا في أسعار اللحوم بالمجازر.

وكانت أسعار الأعلاف داخل الأسواق قد سجلت الآتي:

سعر علف تسمين سوبر 18%.. 21 ألفًا و800 جنيه.

سعر علف تسمين سوبر 16%.. 19 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف تسمين سوبر 14%.. 18 ألفًا و900 جنيه.

سعر علف تسمين مركز شفاف 16%.. 16 ألفًا و900 جنيه.

سعر علف تسمين مركز 14%.. 16 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف تسمين متكامل 11%.. 14 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف مواشي خشن 10%.. 12 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف حلاب 20%.. 22 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف مركز حلاب 19%.. 21 ألفًا و900 جنيه.

سعر علف مركز حلاب 18%.. 21 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف حلاب 16%.. 20 ألفًا و400 جنيه.