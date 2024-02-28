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BBC

صور وفيديو- مصر و4 دول ينفذون عملية إسقاط مساعدات فوق غزة

01:31 م الأربعاء 28 فبراير 2024
  • عرض 7 صورة
    عملية إسقاط مساعدات فوق غزة
  • عرض 7 صورة
    عملية إسقاط مساعدات فوق غزة
  • عرض 7 صورة
    عملية إسقاط مساعدات فوق غزة
  • عرض 7 صورة
    عملية إسقاط مساعدات فوق غزة
  • عرض 7 صورة
    عملية إسقاط مساعدات فوق غزة
  • عرض 7 صورة
    عملية إسقاط مساعدات فوق غزة
  • عرض 7 صورة
    عملية إسقاط مساعدات فوق غزة
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كتب محمد سامي:

نفذت مجموعة من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

وتضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من أثار الأزمة الحادة الناجمة عن إستمرار العمليات العسكرية بالقطاع

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات إلى الأشقاء بقطاع غزة والمساعي المصرية الجادة على كافة الأصعدة من أجل ضمان استمرار تدفقها بصورة كافية ومستدامة والوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الراهنة.

طائرات النقل العسكرية المساعدات الإنسانية غزة إسقاط مساعدات فوق غزة

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