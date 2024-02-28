إنزال جوي لإغاثة غزة.. برلماني: مصر تسعى لتخفيف معاناة الفلسطينيين بكل السُّبل

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشاركة القوات المسلحة المصرية في تنفيذ إنزال جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، خطوة مهمة في سبيل تخفيف معاناة الفلسطينيين، ودعمهم في مواجهة التدهور الإنساني داخل القطاع نتيجة الحصار المفروض عليهم منذ أكتوبر الماضي، وهو ما يعكس إصرار مصر على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني بكل السبل وعلى كل الأصعدة.

وقال الهضيبي، في بيان له اليوم الأربعاء، إن التحرك المصري في مسارات متعددة دوليًّا وإقليميًّا خلق حالةً من الدعم غير المسبوق للقضية الفلسطينية، وأوضح للعالم جوهرها الحقيقي، وفضح الممارسات الإسرائيلية التي تمارسها منذ 75 عامًا في جميع الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن حل القضية الفلسطينية لن يكون إلا بإرادة دولية تعمل على الضغط على إسرائيل؛ من أجل الاتجاه نحو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، ومن ثم تحقيق أبسط حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن العالم الآن يقف عاجزًا أمام معاناة أكثر من 2 مليون إنسان فلسطيني يواجهون خطر الموت جوعًا، لافتًا إلى أن أحدث تقارير الأمم المتحدة أشارت إلى أن طفلًا من كل 6 أطفال دون سن الثانية في شمال غزة، يعاني سوء التغذية الحاد؛ حيث يعتمد سكان القطاع بالكامل المساعدات الغذائية الإنسانية غير الكافية على الإطلاق للبقاء على قيد الحياة، في ظل العراقيل التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات، وهو ما تحاول مصر تخطيه عبر آليات مختلفة.

وأشار النائب ياسر الهضيبي إلى أن مصر تتحرك على مختلف المستويات السياسية والإنسانية؛ من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وخلق مسار آمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان القطاع، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم الموقف المصري المؤيد لوقف إطلاق النار فورًا وإنهاء معاناة قطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي يتعرضون إليها.