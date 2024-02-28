بحضور التوأم.. عبدالرحمن من قادرون باختلاف: "كان حلم أبويا إن حسام حسن يمسك منتخب مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الشاب عبدالرحمن مصطفى، من ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة، إن والده كان يحلم بتولي الكابتن حسام حسن قيادة منتخب مصر".

وأعرب عبدالرحمن عن سعادته لتولي الكابتن حسام حسن تدريب منتخب مصر، قائلا: "كان حلم أبويا أنه يمسك المنتخب عشان عنده روح وحماس، وان شاء الله ياخد كأس الأمم الأفريقية".

وحضر الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بمنتخب مصر احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة".

وتابع عبدالرحمن: "مستني مبارة الأهلى والزمالك في كأس مصر الشهر اللى جاى"، متوقعا فوز نادي الزمالك بمباراة كأس مصر.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وتحرص الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم سعيا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الاعاقة علي حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.