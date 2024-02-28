الرئيس السيسي للفنان حسين الجسمي: وجودك معانا رسالة

كتب- عمرو صالح:

أعرب الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن سعادته بالمشاركة في حفل قادرون باختلاف بنسخته الخامسة المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس التابع لمنطقة القاهرة الجديدة.

وقال حسن الجسمي خلال كلمته بالحفل إن الرئيس السيسي وقف في ظهر ذوي الهمم وجعل الشعب المصري جميعا يقفون بظهرهم، مستدركا: "أنا كمان بضهرهم".

وعقب الرئيس السيسي قائلا: وجودك معانا رسالة، أهلا بيك.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وتحرص الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم سعيا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الاعاقة علي حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.

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