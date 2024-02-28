شاب من ذوي الهمم للسيسي: "نفسي في عضوية نادي الزمالك.. وأتوقع فوزه بكأس مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الشاب عبدالرحمن من ذوي الهمم ومتحدى الإعاقة، إنه يتمنى الحصول على عضوية نادي الزمالك.

وأضاف: أطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب وهو عضوية نادي الزمالك.

ورد الرئيس السيسي على "عبدالرحمن"، مش أنا اللي هجاوبك على الطلب ده.. العضوية كلها موجودة هنا".

وطلب الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، الكلمة، وقال: "هكون في استقبالك ومعايا كارنية العضوية يا عبدالرحمن".

وأعرب عبدالرحمن عن سعادته لتولي الكابتن حسام حسن تدريب منتخب مصر، قائلا: "كان حلم أبويا أنه يمسك المنتخب عشان عنده روح وحماس، وإن شاء الله ياخد كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "مستني مبارة الأهلى والزمالك في كأس مصر الشهر اللي جاي"، متوقعا فوز نادي الزمالك بمباراة كأس مصر.

وعقب الرئيس: بعيدا عن الانتماء، تتوقع مين يفوز؟

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وتحرص الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم سعيا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الاعاقة علي حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.