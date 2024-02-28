قادرون باختلاف.. الفنانة رنا رئيس للرئيس السيسي: "حضرتك ليك هيبه يا ريس"- فيديو

كتب- محمد فتحي:

قدمت الفنانة "رنا رئيس" إحدى الفقرات باحتفالية "قادرون باختلاف"، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قدمت الاعتذار للرئيس السيسي بعد شعورها بالتوتر.

وقالت الفنانة رنا رئيس بعد شعورها بالتوتر في الاحتفالية: "متأسفة يا سيادة الرئيس أنا توترت.. يا ريس حضرتك ليك هيبة"، ليبادرها الرئيس السيسي، قائلا: "لا ما تتوتريش ولا حاجة، لا يابابا لا، مفيش حاجة ربنا يوفقك".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وتحرص الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم سعيا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.