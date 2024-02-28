قادرون باختلاف.. الرئيس السيسي للطفلة روضة: "قولي لربنا يوم القيامة هاته معانا"

كتب-محمد فتحي

ألقت الطفلة "روضة" قصيدة شعر خلال احتفالية قادرون باختلاف، تأثر بها حضور احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، إذ طلب منها الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة القصيدة مرة أخرى.

وعلق الرئيس السيسي على إلقاء "روضة" قصيدة الشعر قائلا: "عايزاني أقول رأيي، طب أنا عايزك، عشان هي جميلة أوي ومعناها جميل أوي، ولقاءك كمان زودها جمال، إنك تقوليها تاني تسمعينا وتعلمينا، تسمعينا وتعلمينا، بعد اذنك يعني".

وتابع الرئيس: "طب أنا هطلب منك طلبين يا روضة، الطلب الأولاني إنك تسمحي لي أتشرف واجي أسلم عليكي، الطلب الثاني إن يوم القيامة تقوليله هاته معانا، مش ممكن إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا بإيديه، وقعدتي تقولي أنا جميل، ربنا جميل أوي، عشان يوم القيامة تقوليله يا رب هاته معانا".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وتحرص الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوي الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم سعيا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الاعاقة علي حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.