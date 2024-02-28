الرئيس السيسي عن احتفال قادرون باختلاف: "بنعيش عليه السنة كلها"

كتب-محمد فتحي:

وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاحتفال بـ"قادرون باختلاف" بـ"اليوم الجميل".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال حضوره احتفالية قادرون باختلاف 2024، والتي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات: "إنتوا اليوم بتاعكم ده، والله بيبقى يوم جميل أوي، بنعيش عليه السنة كلها".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وتحرص الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم سعيا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.