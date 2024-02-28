بيان متأخر وأمر مخزي.. لميس الحديدى تعلق على بيان شركة أوبر بعد واقعة فتاة الشروق

كتبت -داليا الظنينى:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة فتاة "الشروق" حبيبة الشماع، والمتهم فيها سائق أوبر بمحاولة اختطاف الفتاة، قائلة: "أوبر أخيرًا بعد صمت طويل خرجت ببيان مفصل بعد بيان مقتضب وده شيء محزن ومخزي أن لا تتحرك هذه الشركة مبكرًا وأن لا تأسف وأن لا تحاول الاتصال بأسرة حبيبة الشماع، قائلة: لسه جايين يتكلموا دلوقتي؟

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON: "هذه النوعية من شركات النقل الذكي مفيدة للمصريين والمجتمعات عمومًا في العالم العربي وحول مختلف أنحاء العالم."

وتابعت قائلة: "الشركات دي سوقت نفسها عن طريق 'السهولة والأمان، وبقالنا فترة بنسمع شكاوى وكان فيه تريند عام 2017 لشكاوى كثيرة وناس كتيرة رصدت أنواع من الشكاوى بس الشركة عارفين وقتها نوعية الشكاوى دي."

وأوضحت أن هناك حالة من القلق بسبب غياب الأمان، وهذه الشركات دخلت البلد بدعوى أنها شركات آمنة للنقل وأهم شيء في عمل هذه النوعية من الشركات هي الثقة والأمان.

وأشارت إلى أن "قصة 'حبيبة' مش هتعدي، حتى لو خرجت الشركة من القضية أيا ما كان رأي القانون مافيش بنت عاقلة هتفتح باب عربية وتنط إلا إذا أجبرت."

ووجهت رسالة للشركة قائلة: "راجعوا السائقين والخدمة بقى فيها مشكلات وتراجع كبير... السوق المصري يحتاج الانضباط وما يحدث لا يليق لأننا نتحدث عن حياة إنسان."

وأتمت: "كل ركابكم ولادنا بيستخدموا أوبر المفروض مثلا نبقى قاعدين مرعوبين ونكلمهم كل شوية... لو غاب الأمان عن الخدمة هتخسر السوق المصري حتى لو طلعت كسبان من القضية.

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