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BBC

عضو أمناء الحوار الوطني يكشف موعد خروج توصيات الجلسات الاقتصادية

08:00 ص الأربعاء 28 فبراير 2024

جمال الكشكي

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كتب-عمرو صالح:

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات اليوم الثاني للحوار الوطني ناقشت عجز الموازنة وسبل زيادة الإيرادات وسبل التعامل مع الدين الخارجي والعمل على وضع استراتيجية شاملة لمعالجة المشكلات الاقتصادية.

وأوضح الكشكي في تصريحات لمصراوي، أن جميع المشاركين حرصوا على الإبداع بمقترحاتهم في وقت كافٍ خلال الجلسات، مشيرا إلى خروج مجموعة توصيات سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

ولفت إلى أن حضور ممثلي الحكومة للجلسات أسهم في إنجاز العديد من التوصيات وساهم في مرونة تطبيقها وذلك باعتبار أن السلطة التنفيذية تعد شريكا في صنعها وأخرجت بحضور ممثليها.

جمال الكشكي عضو أمناء الحوار الوطني توصيات الجلسات الاقتصادية عجز الموازنة التعامل مع الدين الخارجي معالجة المشكلات الاقتصادية

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