عضو أمناء الحوار الوطني يكشف موعد خروج توصيات الجلسات الاقتصادية

كتب-عمرو صالح:

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات اليوم الثاني للحوار الوطني ناقشت عجز الموازنة وسبل زيادة الإيرادات وسبل التعامل مع الدين الخارجي والعمل على وضع استراتيجية شاملة لمعالجة المشكلات الاقتصادية.

وأوضح الكشكي في تصريحات لمصراوي، أن جميع المشاركين حرصوا على الإبداع بمقترحاتهم في وقت كافٍ خلال الجلسات، مشيرا إلى خروج مجموعة توصيات سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

ولفت إلى أن حضور ممثلي الحكومة للجلسات أسهم في إنجاز العديد من التوصيات وساهم في مرونة تطبيقها وذلك باعتبار أن السلطة التنفيذية تعد شريكا في صنعها وأخرجت بحضور ممثليها.