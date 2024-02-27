لميس الحديدي: حل القضايا الأساسية مع صندوق النقد.. والاتفاق خلال أسابيع

كتبت - داليا الظنيني:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن ردود الفعل الإيجابية بشأن صفقة "رأس الحكمة" لا تزال تتوالى، وآخرها تصريحات كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي لوكالة رويترز التي قالت إن الاستثمار الإماراتي الضخم علامة إيجابية لمصر وأن استقرار مصر مهم للشرق الأوسط بأسره وليس مصر فقط.

وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: أنه تم حل كل القضايا الأساسية فيما يخص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، متوقعة أن يتم الانتهاء من الاتفاق في غضون أسابيع.

وأكملت: "السوق كله في حالة تفاؤل وانتظار لتنفيذ صفقة رأس الحكمة، وتحرك المركزي لضبط سعر الصرف أيا كانت الآليات التي سوف ينتهجها".

وتابعت: "على صعيد السندات المصرية سواء كانت الدولارية أو اليورو بوند تشهد أعلى نقاط ارتفاع لها منذ عام تقريبا وأتحدث هنا عن قمة السند، وبالتالي تشهد تحسنا ملحوظا بما يعكس الثقة في السوق من قبل المستثمر الأجنبي، والسندات هي جزء من المديونيات ومصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية".

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