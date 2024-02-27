مشيرة خطاب: العرب انتصروا دبلوماسياً على إسرائيل

كتبت -داليا الظنينى:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القيادة المصرية أدارت الأزمة الفلسطينية الصعبة بكل كفاءة، وقدمت العديد من المساعدات لأهالي قطاع غزة، وكان لها العديد من المواقف المهمة سواء في الوساطة، أو رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وبناء معسكرات جديدة لاستيعاب المواطنين الأبرياء.

وأضافت "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، مساء الثلاثاء: أن العرب انتصروا بشكل دبلوماسي عندما لجأوا لحقوق الإنسان، وذلك من خلال توجيه الإدانات العالمية لإسرائيل التي كانت تدعي بالديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكن ارتكاب أبشع الجرائم وأسوأ أنواع انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين.

وأوضحت أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن عجز مجلس الأمن بسبب قرارات "الفيتو"، خاصة التي تستخدمها الدول الكبرى، من أجل عرقلة الحلول للقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات للنازحين.

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