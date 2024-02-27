بينها مصر.. 5 دول تنفذ إنزالا جويا للمساعدات على قطاع غزة

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن 5 دول، نفذت إنزال جويا للمساعدات على قطاع غزة.

وبحسب البيان، فإن هذه الدول هي: مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا.

وأوضح البيان: الدول نفذت عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

في سياق آخر، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حرص مصر على دعم المجلس لتحقيق أهدافه، قائلا إنّ الدورة الحالية للمجلس تعقد في وقت يشهد فيه العالم أبشع الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، من توسيع الاستيطان وهدم المباني والاقتحامات العسكرية وغيرها من الانتهاكات التي رصدتها التقارير الأممية.

وحذّر وزير الخارجية المصري، من أي عمل عسكري في هذه الظروف لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة، كما شدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان الإدخال الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية».