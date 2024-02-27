أزمة البطاطس لن تتكرر.. "زراعة النواب" تفتح ملف نقص تقاوي المحاصيل -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الجميع شريك في عملية التنمية، والتنسيق بين الهيئات أمر وجوبي؛ لمواجهة كل الأمور المتعلقة بالموضوع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، والمخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، وصقر عبد الفتاح، وسمير جابر، وإحسان شوقي عبد السلام، ومحمود قاسم، وسميرة الجزار، ونادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدي لظاهرة نقص تقاوي البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وبيع تقاوي البطاطس بالعملة الأجنبية للشركات.

وأكد الحصري ضرورة أن يتم العمل حتى لا تتكرر أزمة البطاطس مرة أخرى في المستقبل بسبب بعض التجاوزات، على أن تكون هناك رؤية واستراتيجية للتعامل مع الملف.

وقال أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تقاوي البطاطس التي يتم استيرادها بمواصفات تكاد تكون أفضل التقاوي عالميًّا، متابعًا: "لا نقبل بأي نوع من التقاوي، ونستورد أفضل الأنواع على الإطلاق"، متابعًا: "ننتج تقاوي العروة الصيفي، وبلغ الإنتاج المصري 20 ألف طن تحت الإشراف الكامل للوزارة، من إجمالي الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر التي تتراوح من 110 إلى 120 ألف طن من تقاوي البطاطس".

وأشار عضام إلى أن هناك حرصًا على وجود كمية التقاوي في السوق لعدم رفع أسعارها، ليكون هناك توازن بين العرض والطلب، وأن المصلحة العامة هي المحرك دائمًا ولم ولن يتم العمل لصالح شركة مستوردة أيًّا كانت.