"زراعة النواب" توصي الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبطاطس والالتزام بموعد فتح باب الاستيراد

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، بتحديد ميعاد تقديم طلبات استيراد البطاطس في أول أغسطس، وتأكيد عدم تغيير ميعاد غلق باب الاستيراد، ضرورة تطبيق نظام التتبع (q r code) والعمل به.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، والمخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبد الفتاح، وسمير جابر، وإحسان شوقي عبد السلام، ومحمود قاسم، وسميرة الجزار، ونادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدي لظاهرة نقص تقاوي البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وبيع تقاوي البطاطس بالعملة الأجنبية للشركات.

وشددت اللجنة على ضرورة دعم الشركة الوطنية المؤسسة والعمل على تغيير فكر المزارع، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للبطاطس، والعمل على وضع بروتوكول بين اتحاد المصدرين والجمعية العامة لمنتجي البطاطس ومصدري البطاطس.

أرجأت اللجنة البت في طلبات الإحاطة لحين حضور مدير الحجر الزراعي ورئيس البنك المركزي المصري، ومن ثم سيتم استكمال مناقشة الطلبات في اجتماع مقبل.