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بالفيديو| فتح باب التصالح في مخالفات البناء خلال أيام.. الشروط والأوراق المطلوبة وأبرز التيسيرات

04:42 م الثلاثاء 27 فبراير 2024

مخالفات البناء

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كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "مصراوي"، عبر بث مباشر، أبرز مواد اللائحة التنفيذية بشأن القانون رقم 187 لسنة 2023؛ للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأبرز الأسئلة المرتبطة بإجراءات التصالح، وأسعار الأمتار، والشروط الجديدة والتيسيرات، ومَن له حق التقدم لتقنين أوضاعه وَفق القانون الجديد.

وتضمَّن القانون الجديد العديد من التيسيرات في الإجراءات، لتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، شرط التحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورَ التصالح عليها وَفقاً لبعض الضوابط.

تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أكثر من شهرين، وفقط ننتظر صدور اللائحة التنفيذية، لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ فمن المقرر فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر، بقرار من رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة؛ بعد إعلان اللائحة التنفيذية، في الموعد الذي أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء.

لمتابعة التفاصيل وكل ما يتعلق بالقانون ولائحته التنفيذية عبر الفيديو التالي:

مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء تقنين أوضاع

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