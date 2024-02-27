السكة الحديد: سددنا 2.8 مليار جنيه مديونيات على الهيئة خلال 2023

كتب- نشأت علي:

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فخري الفقي، من مناقشة الحساب الختامي للهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام 2022/2023.

وقال المهندس مجدي عبد المنصف، نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للبنية التحتية، إن الهيئة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي تستهدف الوصول بمصر إلى مركز لوجستي يليق بالجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، ومنها مخطط لربط الموانئ الجافة سواءً القائمة أو المزمع إنشائها بشبكة سكك حديد مصر.

وتحدث "عبد المنصف"، عن خطة إنشاء شبكة سكك حديدية بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس لا سيما مع استهداف إنشاء ميدان جاف في المنطقة.

من جانبة، أكد أسامة عبد الرحمن، مدير القوائم المالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، التزام الهيئة بسداد أقساط القروض بانتظام، حيث بلغ إجمالي الأقساط التي تم سدادها 2022/23 حوالي 2.8 مليار جنيه، موضحًا أن نسبة القروض المحلية إلى الخارجية حوالي 60% محليًا.

وأشار إلى أن أسباب انخفاض المصروفات، يندرج تحت الترشيد، حيث أن الخامات المشتراه من الشركات التابعة، وعليه جرى ترشيد الإنفاق لأقصى درجة بما لا يؤثر على الأداء.

وأوضح مدير القوائم المالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن سبب انخفاض الخسائر الرأسمالية نتيجة لانخفاض نسبة الحوادث.