أزمة التحويلات.. بيان عاجل من الهجرة بشأن "سيارات المصريين بالخارج"

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الهجرة، أنه جارٍ التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لحل مختلف العوائق التي تواجه الراغبين في جلب سيارة من المصريين حول العالم.

وقالت الوزارة، في بيان، قبل قليل، إن من بينها المشاكل الخاصة بالتحويلات المالية المقررة بالمبادرة، وتلك الدول التي يستحيل التحويل من خلال مؤسساتها المالية والتي تواجه اشتراطات في بعض الدول.

وقالت الوزارة، إن على من يرغب في جلب سيارة من الخارج، أن يسجل ضمن المبادرة عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها، بجميع بيانات السيارة، وذلك قبل انتهاء فترة العمل بالمبادرة في 28 أبريل 2024، لضمان أحقيته في جلب السيارة، حيث أنه سيتم تذليل تلك العوائق.

ويمكن تحميل تطبيق "سيارات المصريين بالخارج"، من الروابط التالية:

- أندرويد: اضغط هنا

- أيفون: اضغط هنا