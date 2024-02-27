مصادر: إنزال جوي لـ45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في غزة

كتب- مصراوي:

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن مصادر مصرية رفيعة المستوى، أكدت إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين.

كانت قناة القاهرة الإخبارية، نقلت في وقت سابق، عن مصدر أمني رفيع المستوى، قوله إن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط مساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة، بمشاركة إماراتية وأردنية.

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