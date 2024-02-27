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BBC

مصادر: إنزال جوي لـ45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في غزة

03:12 م الثلاثاء 27 فبراير 2024

إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في قطا

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كتب- مصراوي:

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن مصادر مصرية رفيعة المستوى، أكدت إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين.

كانت قناة القاهرة الإخبارية، نقلت في وقت سابق، عن مصدر أمني رفيع المستوى، قوله إن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط مساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة، بمشاركة إماراتية وأردنية.

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