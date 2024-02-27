"الجيزة": قطع المياه لمدة 6 ساعات غدا بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه لمدة ٦ ساعات مساء يوم الأربعاء بشارع الشهيد أحمد حمدي بكفرطهرمس؛ لربط الخط الجديد قطر 150 مم.

وأوضحت "الجيزة"، بحسب بيان، الثلاثاء، أنه نظرآ لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط الخط قطر 150 مم الذي تم تنفيذه بشارع الشهيد أحمد حمدي لخدمة مجمع المدارس الجاري تنفيذه والمناطق السكنية المحيطة، وهو الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة ٦ ساعات بدءا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق 28/2/2024 وحتي الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 29/2/2024 لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

ونوهت المحافظة، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى المنطقة المحصورة من المساكن حتى الشهيد أحمد حمدي بداية من شارع العشرين حتى كفرطهرمس.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

كما كلف المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات.

ونوهت الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.