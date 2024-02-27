بعد إزالات السبتية.. مخطط تطوير منطقة رمسيس بمساحة 14.6 فدان

كتب- محمد نصار:

بدأت أجهزة محافظة القاهرة، تنفيذ أعمال تطوير منطقة ميدان رمسيس والمنطقة المحيطة بها وذلك بعد إعلانها منطقة إعادة تخطيط بشكل رسمي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارًا بإعلان ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون كمنطقة إعادة تخطيط.

وتبلغ مساحة منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون والمستهدف إعادة تخطيطها، نحو 14.62 فدان.