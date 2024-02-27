"الزراعة": لن يتم استيراد تقاوي أي محصول غير مطابقة للمواصفات

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لن يتم السماح باستيراد تقاوٍ غير مطابقة للمواصفات أيًّا كانت، ومعايير الحجر الزراعي واضحة ولا تقبل التأويل.

وأضاف عضام: "مجلس التقاوي يتيح لكل الشركات مناقشة الأمور المتعلقة بالتقاوي ووضع حلول عاجلة للمشكلات من خلال الاستماع إلى خبراء ومتخصصين في مجال الزراعة، للوصول إلى حلول جذرية لمشكلات التقاوي".

وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بأن يعقد مجلس التقاوي اجتماعًا لمناقشة البطاطس قبل خروج توصيات ملزمة في هذا الملف، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس، والتعاون بين جمعية منتجي البطاطس واتحاد مصدري البطاطس، والتنسيق تحت إشراف وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، والمخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، وصقر عبد الفتاح، وسمير جابر، وإحسان شوقي عبد السلام، ومحمود قاسم، وسميرة الجزار، ونادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدي لظاهرة نقص تقاوي البطاطس المعتمدة، وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وبيع تقاوي البطاطس بالعملة الأجنبية للشركات.