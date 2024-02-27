محافظ القاهرة يفتتح معرض "خيرات رمضان" الخميس المقبل

كتب- محمد نصار:

يفتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مساء الخميس المقبل، معرض "خيرات رمضان" و"مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور" بحديقة الحرية ضمن استعدادات العاصمة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن معرض "خيرات رمضان" يأتي في إطار جهود الدولة المكثفة للتوسع في إقامة المنافذ والشوادر لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المعرض سيشهد تخفيضات كبيرة على كل السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور تتراوح بين 25% و30% ويشارك به أكثر من 100 عارض.

وأضاف محافظ القاهرة، أن مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

ويقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة أيادي مصر، ويضم كل أنواع التمور من محافظات مصر التي تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية من بينها الجزائر والأردن.

كما سيقام على هامش المهرجان، محاضرات وورش عمل عن أهمية صناعة التمور لتأهيل الشباب لفكرة ريادة الأعمال وحثهم على بدء مشروعات صغيرة في مجال صناعة التمور وتسويقها.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع مناطق العاصمة، مشيرًا إلى توافر كل السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات.