مسابقة أئمة الأوقاف 2024.. التخصصات المتاح لها التقدم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مساء بعد غد الخميس، فتح باب التقدم لمسابقة "1000 إمام وخطيب ومدرس" بنظام التعاقد لصالح وزارة الأوقاف، للعام الثالث على التوالي.

ومن المقرر أن يتم التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية، لمدة 16 يوما، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وينشر "مصراوي" التخصصات المتاح التقدم للمسابقة، وهي على النحو التالي:

- خريجو كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات أصول الدين بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات الشريعة بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات اللغة العربية.

خريجو كليات القرآن الكريم.

- خريجو كليات اللغات والترجمة "قسم الدراسات الإسلامية بجميع اللغات".

- خريجو "كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

- خريجو كلية التربية بجامعة الأزهر، شعب "الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية".

فيما أعلنت وزارة الأوقاف، أنه يمكن لكل من تقدم لمسابقتي الأئمة والعمال لعامي 2022 و 2023، التقدم للمسابقة الجديدة التي يبدأ التقدم لها في أول مارس المقبل.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جميع من تقدموا للمسابقة السابقة و لم تعلن نتائجهم، ومن تقدموا في أي مسابقة سابقة ولم يوفقوا يحق لهم التقديم في المسابقة الجديدة.

اقرأ أيضا:

تنويه مهم من "الأوقاف" بشأن مسابقة الأئمة والعمال 2024