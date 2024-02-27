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BBC

مصدر أمني: مصر ستنفذ إسقاطا جويا لمساعدات غذائية وطبية في غزة

12:56 م الثلاثاء 27 فبراير 2024

القوات الجوية المصرية

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كتب- محمد نصار:

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصدر أمني رفيع المستوى، أن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط مساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة.

وقالت القناة، في نبأ عاجل، قبل قليل: القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة إماراتية وأردنية.

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القوات الجوية المصرية إسقاط مساعدات غذائية غزة قناة القاهرة الإخبارية

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