تتغير غدا.. ننشر مواعيد مترو الخط الثالث الجديدة

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو"، المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، تغيير مواعيد عمل الخط الثالث للمترو من محطة عدلي منصور لمحطة محور روض الفرج.

وسيتم غلق المحطات في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، بداية من يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024.

وبداية من يوم الخميس 29 فبراير 2024 وحتى بداية شهر رمضان، سيتم بدء العمل بمحطات الخط الثالث في تمام الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً وذلك لفترة مؤقتة.

ويأتي قرار تغيير المواعيد، نظرًا للتجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية بالخط الأخضر الثالث.

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