إعلان

BBC

تتغير غدا.. ننشر مواعيد مترو الخط الثالث الجديدة

12:12 م الثلاثاء 27 فبراير 2024

مترو الخط الثالث

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو"، المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، تغيير مواعيد عمل الخط الثالث للمترو من محطة عدلي منصور لمحطة محور روض الفرج.

وسيتم غلق المحطات في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، بداية من يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024.

وبداية من يوم الخميس 29 فبراير 2024 وحتى بداية شهر رمضان، سيتم بدء العمل بمحطات الخط الثالث في تمام الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً وذلك لفترة مؤقتة.

ويأتي قرار تغيير المواعيد، نظرًا للتجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية بالخط الأخضر الثالث.

اقرأ أيضًا:

منحة رمضان.. صرف 750 جنيها للعاملين بالسكة الحديد والمترو

شبورة مائية ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن مستشفى رأس الحكمة

بنود إجبارية.. نص طلب ترخيص المحال العامة المؤقتة

وزارة الإسكان: إطلاق مسابقة اختيار أفضل مدينة جديدة للعام 2023/2024

مترو الخط الثالث الجديدة القطار الكهربائي الخط الأخضر الثالث

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة البيئة: نتطلع لتعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* سعر الذهب اليوم في مصر يهبط لأقل من 3 آلاف جنيه مع بداية التعاملات