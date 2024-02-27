بيان مهم من محافظة الجيزة بشأن أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري

كتب-محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تقدم نسب تنفيذ أعمال طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائري نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وبحسب ييان، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال طلاء وتجميل واجهات العقارات الجارية نطاق الأحياء الثلاث؛ للوقوف على نسب التنفيذ ومدى الالتزام بالاشتراطات المحددة لها والجداول الزمنية للإنتهاء منها.

ووجه المحافظ خلال الجولة، مسئولي الجهات المعنية بالأعمال بالإلتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ لتحقيق نقلة حضارية وتوفير مظهر جمالي فريد على جانبى الطريق لكونه أحد أهم المحاور المرورية المؤدية للمقاصد السياحية بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري قطاع غرب النيل.

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع ناتج الأعمال أولاً بأول وتشديد الرقابة على عمل شركات الجمع السكنى لمنع تراكم المخلفات ومنع أي مظاهر للعشوائية والإشغالات بمحيط الأعمال وأعلى العقارات ومطالع ومنازل الطريق الدائرى لتحقيق الانسيابية المرورية اللازمة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف جهود إزالة بروز العقارات المزالة خلال توسعة الطريق بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لإسراع وتيرة العمل وتسليم العقارات بالقطاعات المتبقية للجهات المختلفة.