بنود إجبارية.. نص طلب ترخيص المحال العامة المؤقتة

كتب- محمد نصار:

دعت محافظة القاهرة، المواطنين في نطاق العاصمة، من أصحاب المحلات العامة، لتقنين أوضاعهم وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

وحصل "مصراوي" على نص طلب ترخيص المحال العامة المؤقتة وفق القانون رقم 154 لسنة 2019، والذي تضمن ضرورة استيفاء البيانات التالية:

1- اسم طالب الترخيص - إجباري.

2- المهنة - إجباري.

3- الجنسية - إجباري.

4- الرقم القومي - إجباري.

5- الاسم التجاري المقترح - إجباري.

6- محل الإقامة - إجباري.

7- البريد الإلكتروني.

8- رقم الموبايل - إجباري.

9- رقم السجل التجاري - إجباري.

10- رقم البطاقة الضريبية - إجباري.

11- هل يتضمن النشاط أغذية ومشروبات - إجباري.

12- رقم المعاملة.

13- نشاط المحل وتوصيفه - إجباري.

14- نوع الترخيص أو التصالح - إجباري.

15- عنوان العقار - إجباري.

16- مساحة المحل - إجباري.

17- نوع الترخيص - إجباري.

18- الآلات المستعملة وقوتها بالحصان.

19- مصدر القوة المحركة.

20- عدد العمال بالمحل.

21- مالك المحل - المستأجرون.

22- كمية المواد البترولية التي يحتمل تخزينها بالمحل.

23- تكلفة الإنتاج - حجم الإنتاج.