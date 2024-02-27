الرياض توضح حقيقة لقاء وزير التجارة السعودي مع نظيره الإسرائيلي

مصراوي

نفت المملكة العربية السعودية، مزاعم أن وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي التقى بنظيره الإسرائيلي نير بركات في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن وزير التجارة السعودي، كان يتحدث مع وزير التجارة النيجيري عندما تقدم نظيره الإسرائيلي وقدم نفسه للقصبي "دون معرفة مسبقة بهوية الشخص".

وجاء هذا النفي بعدما أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، إن وزير التجارة الإسرائيلي، التقى بنظيره السعودي، وأخبره أن بإمكانهما "صنع التاريخ معا".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر وزير التجارة الإسرائيلي وهو يصافح نظيره السعودي.

يشار إلى أن المسؤولين في أبو ظبي يتواجدوا في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، من أجل حضور مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية.

كما أبدت كل من إسرائيل والسعودية رغبتهما في تطبيع العلاقات، لكن الرياض تشترط حصول الفلسطينيين على مسار واضح يؤدي إلى قيام دولة، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي يُظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا لفكرة إقامة دولة فلسطينية.