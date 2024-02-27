الصحة تزف بشرى بشأن أسعار جلسات الغسيل الكلوي بالمراكز الخاصة والخيرية

كتب- حسن مرسي:

نفى أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، الشائعات حول ارتفاع تكلفة علاج الغسيل الكلوي.

أوضح سعفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن الوزارة تقدم دعمًا لـ 59 ألف مريض عبر العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطي تكاليف كل جلسة غسيل كلوي بمبلغ 500 جنيه، حيث يُعالج المريض بمعدل 13 جلسة شهريًا.

أضاف رئيس قطاع الرعاية العلاجية، أن إجمالي النفقات التي تتحملها الدولة تصل إلى 4.4 مليار جنيه، إلى جانب مليار جنيه للأدوية المطلوبة لمرضى الغسيل الكلوي و250 مليون جنيه كبدل انتقال للمرضى.

وأوضح سعفان أن هناك 37 ألف مريض يتلقون العلاج في المستشفيات الحكومية دون مشاكل، بينما يتلقى 17 ألفًا العلاج في القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، مؤكدًا أن الوزارة تتولى تغطية تكاليفهم أيضًا.

تطرق إلى الشكاوى المتعلقة بطلب بعض المراكز الصحية مبالغ إضافية من مرضى الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أن بعض المراكز فرضت رسومًا إضافية بسبب ارتفاع تكاليف المستلزمات الناجم عن قيمة الدولار.

وأكد أن الوزارة تتعامل بحزم مع هذه الشكاوى ويمكن أن يصل الأمر إلى إغلاق المراكز التي تخالف القوانين، وقدم الرقم 16474 للإبلاغ عن الشكاوى.

كما أعلن سعفان عن موافقة رئاسة الوزراء على مقترح من الوزارة لزيادة قيمة الجلسة الواحدة من 500 إلى 685 جنيهًا للمراكز الخيرية والخاصة لمواجهة ارتفاع أسعار المستلزمات، مؤكدًا أن هذا لن يضع أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه في غضون أيام قليلة.