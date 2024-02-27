وزير الطيران: نستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية لـ 72 مليون راكب

كتب- محمد أبو بكر:

أكد وزير الطيران المدني، محمد عباس حلمي، اليوم الاثنين، أن المجلس العالمي للمطارات يلعب دورًا رئيسيًا وفعالًا في تعزيز التعاون بين جميع الأعضاء؛ بهدف تحسين السياسات والبرامج المتعلقة بتطوير معايير المطارات؛ لتوفير صناعة النقل الجوي بمستوى عالٍ من الأمان والكفاءة والفعالية، وفقًا للتشريعات الدولية المعتمدة في مجال الطيران المدني.

وقال الوزير، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الـ71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا، إنه تم إنشاء أربعة مطارات جديدة في مصر، وهي مطارات "سفنكس"، "العاصمة"، "برنيس"، و"البردويل"؛ مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز صناعة النقل الجوي، بالإضافة إلى تطوير وزيادة القدرة الاستيعابية في مطاري "شرم الشيخ" و"الغردقة" خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2022، وأنه يتم حاليًا تطوير وزيادة القدرة الاستيعابية لثلاثة مطارات أخرى، وهي "برج العرب"، "سانت كاترين"، و"العريش"، وذلك في إطار رؤية وخطة وطنية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضاف "حلمي"، أن صناعة النقل الجوي تُعتبر أحد الركائز الأساسية لنمو اقتصاديات الدول؛ نظرًا لتأثيرها الفعّال في تحقيق التنمية، من خلال دفع حركة السياحة والتجارة العالمية، حيث أن إجمالي حجم حركة الركاب على مستوى العالم سجل في عام 2019 حوالي 4.5 مليار راكب، ثم انخفض إلى حوالي 3.5 مليار راكب في عام 2022، لكنه شهد ارتفاعًا مرة أخرى في عام 2023 ليصل إلى حوالي 4.3 مليار راكب.

وأوضح وزير الطيران المدني، أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا واعدة لنمو قطاع الطيران المدني، حيث يبلغ نصيبها من إجمالي حجم الحركة العالمية نسبة لا تتجاوز 5%، على الرغم من أن عدد سكانها يمثل 19% من إجمالي سكان العالم، وتمثل مصر 7% من سكان أفريقيا، وحركة الركاب تمثل 5% من حجم الحركة في القارة، والمطارات الإفريقية تمثل نسبة 10% من إجمالي المطارات على مستوى العالم؛ مما يعكس الفرص الواعدة المتاحة لصناعة النقل الجوي في القارة السمراء.

وأكد أن الفترة من عام 2014 حتى 2023 شهدت نموًا ملحوظًا في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية ، حيث بلغت في عام 2023 (63.5) مليون راكب، وتواصل وزارة الطيران المدني خطتها؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72 مليون راكب .