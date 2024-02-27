"محدش هيترمي في الشارع".. رضا فرحات يعلق على تعديل قانون الإيجار القديم



كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور رضا فرحات، المحافظ السابق للإسكندرية وخبير الإدارة المحلية، إن العقود في نظام الإيجار القديم كانت تبرم بالتراضي بين الطرفين، مؤكدًا على أهمية تحديد عدد الوحدات المغلقة لفهم حجم المشكلة.

وأضف "فرحات"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن سكان الوحدات السكنية بالمناطق الراقية ينبغي ألا يتم معاملتهم بالطريقة نفسها المتبعة مع سكان المناطق الشعبية، داعيًا إلى الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية لكل مستأجر.

وأوضح أن تحديث قانون الإيجار القديم يعتبر مسؤولية الدولة، مطمئنًا المستأجرين بأن التشريع الجديد سيأخذ في الحسبان ظروف الأطراف المعنية، مؤكدًا: "مفيش حد هيترمي في الشارع".

ومن ضمن الاقتراحات التي قدمها فرحات لحل الأزمة، العمل على الحوكمة والشمول المالي ومساعدة المستأجرين المتعثرين، إنهاء العقود للمستأجرين الذين يملكون سكنًا آخر، ووضع حدود للأجرة الإيجارية، وتقديم حوافز للمستأجرين لإنهاء العقود مع الملاك بشكل سريع، والاستفادة من خبرات تطوير المناطق العشوائية.