نشرة منتصف الليل| أول رد رسمي بشأن تطوير "رأس جميلة".. و"الكهرباء" تُنذر الزمالك بسبب المديونية

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي.

مصدر بالكهرباء: إنذار للزمالك بسبب المديونية.. وأمين صندوق النادي: "المشكلة انتهت"

قال مصدر داخل قطاعات الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن مسئولي نادي الزمالك لم يسددوا المستحقات المتراكمة والمتأخرات التي بلغت 8 ملايين جنيه ونصف المليون لصالح الشركة، فيما قال حسام المندوه، عضو مجلس إدارة الزمالك وأمين الصندوق، إنهم تواصلوا مع وزير الكهرباء لحل الأمر.

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رسميًا.. تعامد الشَّمْس على وجه رمسيس الثاني مرتين في العام بالمتحف المصري الكبير

أعلن المتحف المصري الكبير، بشكل رسمي، نجاح تجربة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، مرتين في العام.

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أجرى عملية جراحية.. إصابة محمد أنور السادات بأزمة قلبية

كشفت مصادر من عائلة السادات، عن إصابة محمد أنور عصمت السادات، النائب السابق ورئيس حزب الاصلاح والتنميه بأزمة قلبية.

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انطلاق ثاني جلسات الحوار الاقتصادي بمناقشة "المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير"

انطلقت ثاني الجلسات المتخصصة للحوار الإقتصادي والتي تناقش "المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير" ضمن لجان الصناعة و الزراعة و السياحة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة الشيخ زايد.

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أمطار ورياح وشبورة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 27 فبراير 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

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بُمكون محلي.. تفاصيل التعاون بين مصر واليابان لاستخلاص المياه من الهواء

كشف الدكتور إيهاب أبو بكر، رئيس مجلس إدارة التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي، تفاصيل التعاون المصري الياباني لاستخلاص المياه من الهواء.

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أول رد رسمي بشأن استثمارات عربية لتطوير "رأس جميلة"

كشف منصور عبدالغني، المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال، حقيقة وجود مفاوضات من جهات استثمارية عربية لتطوير منطقة "رأس جميلة" أسوة بـ"رأس الحكمة".

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