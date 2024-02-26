بعد واقعة حبيبة الشماع.. عمرو أديب: من هو الرقيب على أوبر في مصر؟



كتب- حسن مرسي:

أنتقد الإعلامي أديب عدم صدور أي رد رسمي أو تحرك فعلي لشركة أوبر بعد واقعة حبيبة الشماع المعرفة بـ "فتاة الشروق".

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إن الرئيس السيسي تواصل شخصيًا مع أسرة حبيبة الشماع للاطمئنان عليها، متابعًا: لو لم يتصدى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهتم بحبيبة الشماع كانت الفتاة حصل لها إيه؟.

وتسائل مقدم "الحكاية": ما هي المسؤولية القانونية للشركة طالما المسؤولية الأدبية والإنسانية عندها منعدمة؟، من هو الرقيب على أوبر في مصر ومن هي الجهة المنوط بها محاسبتهم؟، وهل المواطن الذي يستخدم أوبر له تأمين خلال الرحلة؟.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب: أوبر مبعتوش مندوب ببوكيه ورد أو علبة شيكولاتة للبنت في المستشفى، حبيبة حالتها حرجة ومستوى الإدراك عندها منخفض للغاية.