وزير الطيران يتوقع زيادة عدد الوجهات لـ 114 وجهة ونقل 23 مليون راكب في 2028

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن شركة الطيران الوطنية "مصر للطيران"، حققت نموًا ملحوظًا، حيث وصل عدد الوجهات التي تصلها الشركة إلى 79 نقطة، منها 27 نقطة في أفريقيا عبر تشغيل شركة مصر للطيران وفرعها المنخفض التكاليف إيركايرو.

وأضاف "حلمي"، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الـ71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا، أن الشركة تتوقع زيادة عدد الوجهات إلى 114 وجهة من خلال زيادة السعة المقعدية إلى 89 مليون مقعد/كيلومتر، مع توقع نقل ما يقارب 23 مليون راكب بحلول عام 2028.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن التطورات الدولية التي شهدتها صناعة النقل الجوي جعلت تلك الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد القومي وقاطرة للاقتصاد؛ مما دفعها لتحقيق معدلات نمو سريعة ومتلاحقة رغم أنها أكثر الصناعات تأثراً بالظروف المحيطة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أن تطوير المطارات لا يتعارض مع الحفاظ على البيئة، لافتًا أن الشركة القابضة للمطارات وضعت خطة طموحة؛ للتقليل من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة.