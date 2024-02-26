أول رد رسمي بشأن استثمارات عربية لتطوير "رأس جميلة"

كتب- حسن مرسي:

كشف منصور عبدالغني، المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال، حقيقة وجود مفاوضات من جهات استثمارية عربية لتطوير منطقة "رأس جميلة" أسوة بـ"رأس الحكمة".

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، نفى عبدالغني، وجود عروض أو مفاوضات حتى الأن حول استثمار "رأس جميلة"، مشيرًا إلى أن المنطقة تدخل ضمن الأصول التابعة للوزارة، وهناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لبحث وضع وطرح رؤية استراتيجية للمنطقة والحيز الجغرافي بما يحقق أكبر عائد ممكن لتلك المنطقة المميزة".

وأشار متحدث قطاع الأعمال، أن هناك خطة تتبلور حول كيفية استثمار هذا الموقع، بما في ذلك التعاقد مع مستشار أو مؤسسة خبرة عالمية لتطوير مفهوم استغلال الأرض.

وتستعد الحكومة لإطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة للمنافسة العالمية، بعد الإعلان عن صفقة استثمارية كبيرة بين مصر والإمارات لتنمية منطقة "رأس الحكمة"، ومن بين هذه المشروعات، سيتم عرض منطقة "رأس جميلة" في شرم الشيخ.

تقع "رأس جميلة" في موقع مميز يطل على البحر بالقرب من شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير، ومجاورة لمطار شرم الشيخ.