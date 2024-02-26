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وزير الصحة ينعي طبيبا توفي أثناء تأدية عمله.. وتوجيه بشأن صرف التعويض

10:19 م الإثنين 26 فبراير 2024

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

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كتب - أحمد جمعة:

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الطبيب عبدالله جمال محمد -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض المستحق عن الوفاة أثناء العمل أو بسببه.

وكان الدكتور عبدالله جمال محمد، قد توفي، اليوم الإثنين، أثناء تأدية عمله كطبيب تخدير، في مستشفى المنشاوي العام، بمحافظة الغربية، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وزير الصحة ينعي طبيب وفاة طبيب أثناء تأدية عمله صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية صرف التعويض المستحق عن الوفاة

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