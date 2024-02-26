مصدر بالكهرباء: إنذار للزمالك بسبب المديونية.. وأمين صندوق النادي: "المشكلة انتهت"

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر داخل قطاعات الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن مسئولي نادي الزمالك لم يسددوا المستحقات المتراكمة والمتأخرات التي بلغت 8 ملايين جنيه ونصف المليون لصالح الشركة، فيما قال حسام المندوه، عضو مجلس إدارة الزمالك وأمين الصندوق، إنهم تواصلوا مع وزير الكهرباء لحل الأمر.

وأضاف المصدر المسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: "كانت هناك وعود واتصالات بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأمين الصندوق حسام المندوه لتسوية المستحقات خلال الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يحدث".

وقال حسام المندوه لمصراوي لتوضيح الأمر: "علينا مديونيات 10 ملايين وليس 8 ملايين جنيه، وتواصلنا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لحل الأمر، وبالفعل حصلنا على موافقة بجدولة المستحقات، ويتم الآن دفع الجزء الأول".

وبحسب تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإنه يحق لشركة الكهرباء إرسال إنذارات بفصل التيار عن النادي حال الاستمرار في عدم سداد المستحقات المتأخرة.