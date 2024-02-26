بُمكون محلي.. تفاصيل التعاون بين مصر واليابان لاستخلاص المياه من الهواء

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور إيهاب أبو بكر، رئيس مجلس إدارة التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي، تفاصيل التعاون المصري الياباني لاستخلاص المياه من الهواء.

وقال "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج صالة التحرير، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن برتوكول التعاون مع الجانب الياباني يهدف لإنتاج المياه من الهواء، موضحًا أن هذه المياه صالح للشرب والاستخدام الآدمي.

وتابع: "سيتم إنتاج المياه من الهواء في إحدى الورش التي تم إعدادها بشركة حلون للأجهزة المعدنية"، موضحًا أن الجهاز المستخدم ياباني الصنع، وتم تنفيذ الاختبارات عليه داخل مصر لمعرفة موائمة هذا الجهاز للوضع في مصر.

وأوضح، أن الجهاز الياباني حقق نتائج إيجابية في التجارب التي تم إجرائها على الجهاز، مشيرًا إلى أن الجهاز ينتج 16 لتر مياه من الهواء يوميًا، وهذا الرقم جيد للغاية.

وأكمل: "الجهاز يقوم بتعقيم المياه وتجهيزها بصورة جيدة صالحة للشرب"، موضحًا أن مكونات الجهاز محلية الصنع، بهدف توطين الصناعة وتوفير العملة الصعبة.

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