حدث في 8 ساعات| وزير الطيران يعلن مزايدة لتشغيل المطارات.. وطائرات تلقي مساعدات على الفلسطينيين

كتب- محمد فتحي:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

طائرات تلقي مساعدات على الفلسطينيين في رفح الفلسطينية (فيديو)

بثت قناة "القاهرة الإخبارية"، قبل قليل، لقطات مصورة لإحدى الطائرات وهي تلقي مساعدات على الفلسطينيين في رفح الفلسطينية.

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تشمل مطار القاهرة.. وزير الطيران: مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

‏قال محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن مصر ستعلن قريبًا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

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وزير التموين يكشف موقف احتياطي السلع الاستراتيجية وموعد إعلان سعر توريد القمح

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة أشهر.

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بعد انخفاض "الصويا".. "القصابين" تكشف مصير أسعار اللحوم قبل وخلال شهر رمضان

شهدت أسعار فول الصويا والذرة انخفاضًا خلال الساعات الماضية؛ بالتزامن مع الإعلان عن صفقة الاستثمار الكبرى في مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، وستمنح مصر 35 مليار دولار مقسمة على دفعتَين؛ الأولى ستتم في أسبوع بقيمة 15 مليار دولار، والثانية خلال شهرين من الدفعة الأولى بقيمة 20 مليار دولار.

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مسابقة الـ 30 ألف معلم.. طرق التقديم والاختبارات والتخصصات

تنسق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع هيئة التنظيم والإدارة، استعدادا منها لفتح باب التقدم على الجزء الثانى من مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الثالثة على التوالي إلكترونيا من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

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قرارات عاجلة من رئيس "الغرف السياحية" بشأن إجراء الانتخابات

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال اجتماع المجلس الذي عُقد اليوم، أنه بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، فقد قرر المجلس البدء فورًا في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة المشار إليها، وذلك فيما يتعلق بعقد عموميات الغرف، استعدادًا لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، بعد إكمال وصدور القرارات التي تنص عليها اللائحة.

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